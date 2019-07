Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0,70%. In frazionale progresso il(+0,41%), come l'indice cinese (0,99%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta, che cresce di un modesto +0,35%; piatta, che tiene la parità; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,66% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,42%.Stamattina è in programma il dato sull'Indice IFO della Germania. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione del PIL, previsto domani nel pomeriggio.