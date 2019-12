Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 28.621,39 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,91%. Leggermente negativo il(-0,36%); positivo l'(+0,72%)., che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%.Il settore, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato.Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,64% sui valori precedenti.È previsto lunedì dalla Spagna l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che del PIL. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. In Germania lunedì i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.