Saipem

Unipol

spread

. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.Tra idi Milano, in evidenza(+0,80%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,38%.Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +163 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,33%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a 5,6%, e, pari a 5%. Questo pomeriggio si attende dalla Germania l'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM manifatturiero.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 8.649,75 punti.