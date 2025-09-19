Milano 11:01
42.572 +0,62%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 11:01
9.223 -0,06%
Francoforte 11:01
23.704 +0,12%

Buongiorno dalla Borsa 19 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,27%; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,95% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.

Tokyo segna un mediocre calo dello 0,57%, terminando gli scambi a 45.045,8 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un -0,03% e archivia gli scambi a 13.071,1 punti.

Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Resta vicino alla parità Francoforte (+0,02%); piatta Londra, che tiene la parità; resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,35%.

Apprezzabile rialzo (+1,41%) a Milano per il comparto vendite al dettaglio. Scambia in profit BasicNet, che lievita dell'1,82%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Francia annunciata la Fiducia imprese, pari a 96 punti. In Germania, pubblicati i Prezzi alla Produzione con valore pari a -2,2%.
Si attende martedì dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero.
"
