Maturità, Anief chiede di aumentare indennità commissari e ripristino per viaggi istruzione

"Sono attualmente in discussione gli emendamenti che abbiamo presentato al decreto legge sugli esami di Stato
. In particolare, chiediamo un aumento delle indennità per i commissari:
poiché il numero dei commissari è stato ridotto, le risorse risparmiate potrebbero finalmente essere utilizzate per aggiornare le tabelle ferme al 2007
, nonostante in questi anni l’inflazione abbia superato il 30%
. La proposta di ANIEF è di incrementare le indennità da 100 a 300 euro,
a seconda del ruolo, dal commissario interno fino al presidente di commissione". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Inoltre, intendiamo reintrodurre l’indennità di missione per i docenti che accompagnano gli studenti nei viaggi di istruzione.
Queste uscite sono diminuite del 70%, e non a caso: molti colleghi scelgono di non parteciparvi, perché comportano un eccessivo carico di responsabilità. Fino al 2005 era prevista un’indennità giornaliera
– da aggiornare, certo – che comunque riconosceva almeno in parte l’impegno richiesto. Oggi invece restano soltanto i rimborsi spese, del tutto insufficienti.
In sintesi, chiediamo due cose fondamentali: aggiornare le indennità dei commissari di Stato,
ferme al 2007, e ripristinare quelle per i viaggi di istruzione
, cancellate dal 2005", conclude Rosano.
"