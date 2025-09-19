Edilizia scolastica, Rapporto MIM su certificazioni obbligatorie: 9 scuole su 10 non le possiedono

"Il, sul portale dell’, il Ministero ha pubblicato un rapporto dal quale emerge un dato preoccupante:, in 9 scuole su 10 non risultano presenti tutte e cinque le certificazioni obbligatorie". Lo ha dichiarato"Le certificazioni si dividono tra quelle di competenza dell’ente proprietario —— e quelle che spettano al dirigente scolastico, cioè il piano di evacuazione e il documento di valutazione dei rischi. Il, dove il 50% degli istituti non possiede nemmeno una delle certificazioni richieste.Il rapporto chiarisce chema solo che non risultano agli atti dell’amministrazione. In questo contesto, un ruolo rilevante spetta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: grazie alla loro autonomia di iniziativa,, affinché vengano rilasciate le certificazioni necessarie", conclude Nonnis.