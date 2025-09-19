1 minuto in Borsa 19 settembre 2025 - [video]

Si muove all'insegna della prudenza
la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buoni spunti su Stellantis
, che mostra un ampio vantaggio del 2,99%. Le più forti vendite si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.
Sui livelli precedenti lo spread
, si mantiene a +89 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso, annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,5%. Martedì è in programma il dato sul PMI composito degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione mercoledì.
"