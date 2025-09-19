Milano 14:13
1 minuto in Borsa 19 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buoni spunti su Stellantis, che mostra un ampio vantaggio del 2,99%. Le più forti vendite si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.

Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +89 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,5%. Martedì è in programma il dato sul PMI composito degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione mercoledì.
