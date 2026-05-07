Gravina (Euronext): i volumi dark pool in crescita con assenza di latenza ed ecosistema variegato

"Il Mid-Point Match di Euronext permette di negoziare in un pool di liquidità dark; è possibile inviare ordini in questo sistema derogando alla trasparenza pre-trade, il che consente di operare minimizzando l'impatto di mercato. È possibile sfruttare la facoltà di inviare un ordine dark che viene indirizzato senza latenza al book di negoziazione qualora venisse eseguito solo parzialmente, risultando quindi totalmente integrato nell'order book di Euronext". Lo ha detto a Teleborsa Elide May Gravina, senior director, Italy & Switzerland, Continental Cash Equity Sales di Euronext, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio, che si svolge dal 5 al 7 maggio 2026 all'Allianz MiCo di Milano.In merito ai vantaggi competitivi rispetto ad altri operatori europei, Gravina ha commentato che il punto di forza principale è "l'assenza di latenza, dovuta alla completa integrazione tra il pool dark e l'order book". "Grazie alla funzione di ordine sweep, un ordine può essere reindirizzato all'order book senza latenza - ha spiegato - Inoltre, rispetto ad altri sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che offrono mercati dark, Euronext vanta la presenza di numerosi broker locali, creando un ecosistema molto variegato che non si limita ai soli player internazionali".Relativamente ai risultati operativi e alla diffusione dello strumento in Europa e in Italia, la manager ha sottolineato che "i volumi sono in costante crescita, con un aumento registrato sia in termini assoluti che di quota di mercato dalla fine dello scorso anno. Il controvalore dei negoziati ha raggiunto i 100 milioni di euro giornalieri su tutti i mercati del gruppo Euronext. Nello specifico, in Italia, la quota di mercato nel primo trimestre ha toccato il 10%, con un picco del 12% registrato nel mese di febbraio, confermando una tendenza di crescita costante".