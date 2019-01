Francoforte

Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,84%, archiviando la giornata a 24.528,2 punti. Si è mosso in territorio negativo l'indicedi Wall Street, in ribasso dell'1,33%, archiviando la giornata del 28 gennaio a 6.697,1 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 20.664,6 punti.segna un mediocre calo dello 0,50%, terminando gli scambi a 7.551,3 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,4%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,56%; sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,12%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel, che riporta una flessione di -1,28%. Retrocede, con un ribasso dell'1,43%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio deisu base sia annuale che mensile. Si attende sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di S&Pe della Fiducia consumatori.