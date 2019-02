Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

petrolio

Saras

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 7.023,52 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%); la Borsa di Shenzen è chiusa per il Capodanno lunare., mentre la borsa di Milano non si allinea al rialzo degli Eurolistini. In primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,71%; in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,04%; decolla, con un importante progresso dell'1,66%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto. Lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,60%.In Germania, il valore degli Ordini dell'Industria è -1,6%. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sulla Produzione industriale, e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.