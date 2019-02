Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

BPER

Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,87%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 6.904,98 punti, ritracciando dell'1,32%. In forte calo il(-2,01%); balza in alto l'(+2,74%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%; composta, che cresce di un modesto +0,28%.Apprezzabile rialzo (+0,86%) a Milano per il comparto. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,37%.In Italia annunciata la Produzione industriale pari a -0,8%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 0,8%.I mercati sono in attesa del PIL del Regno Unito, in previsione lunedì.