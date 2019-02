Dow Jones

Sessione debole per il listino, che termina con un calo dello 0,21% sul; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 6.909,18 punti. Su di giri il(+2,61%), come l'indice cinese (3,06%).Tutte positive le principali Borse del. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,01%; seduta senza slancio per, che riflette unaumento dello 0,33%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,69%.Buona la performance adel comparto, che riporta un +1,90% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%.Si attende domani nel pomeriggio daglila diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo. Sempre domani saranno diffusi il dato sulladall'Unione Europea, e il dato sui Prezzi al Consumo dal Regno Unito.