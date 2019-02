Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Pininfarina

Giornata di guadagni per la Borsa di, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,49%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,53% termina a quota 7.014,67 punti. Positivo il(+1,34%), come l'indice(1,15%).Si muovono in territorio positivo i principali mercati di. Sulla stessa scia rialzista il. Piccoli passi in avanti per, che segna unmarginale dello 0,41%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,32%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,25%.In buona evidenza ail comparto, con un +0,76% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,09% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio daglil'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo. Ancora stamattina saranno diffusi il dato sulla Produzione industriale dall', e il dato sui Prezzi al Consumo dal Regno Unito.