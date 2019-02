Il punto sulle commodities 17 febbraio 2019 - [video]

petrolio

petrolio

benzina verde

derivato sul Gas

grano

granoturco

mais

riso grezzo

riso grezzo

metallo prezioso

Brilla il, che chiude la settimana con unapositiva del 5,94%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 57,05, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,85.Settimana decisamente positiva per la, che ha terminato in rialzo del 9,09%. Segnali diper la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,624, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,47.Frazionale rialzo per il, che mette a segno unprofit a +0,53%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,569.Settimana molto negativa per il, cheterreno, mostrando una discesa del 2,56%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 498,25. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 516,25.Composto rialzo per il, che archivia la settimana con undello 0,27%. Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 372,08, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 378,08.Affonda sul mercato il, che a fine settimana soffre con undel 2,63%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 9,9.con tetto rappresentato dall'area 10,18.Controllato progresso per il, che chiude la settimanadello 0,53%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.326,13, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.311,11.