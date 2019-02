Dow Jones

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,74%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 7.055,18 punti. Sulla parità il(+0,1%), come l'indice cinese (-0,07%).non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Composta, che cresce di un modesto +0,33%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%; sostanzialmente invariato, che riporta un misero +0,03%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,51%. Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,74%.Si attende stamattina dalla diffusione delle richieste dei sussidi di disoccupazione e del. Inancora stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW. È previsto giovedì ancora dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo.