Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Fiat Chrysler

archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 7.066,61 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,6%); senza direzione l'(-0,07%).Bilancio positivo per i mercati finanziari del, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,34%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%; composta, che cresce di un modesto +0,21%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,82% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,68%.Si attende domani dallae dalla Francia la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende ancora domani dall'Unione Europea la diffusione dele del PMI composito.