Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 25.954,44 punti; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 7.062,34 punti. Pressoché invariato il(+0,15%); in frazionale progresso l'(+0,39%).Seduta prudente per le principali borse del. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,37%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,23%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Buona la performance adel comparto, che riporta un +0,79% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,80%.In Francia annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,2%. In, lo stesso dato si attesta su 1,4%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del, che del PMI composito.