Segno più in chiusura per il listino, con ilin aumento dello 0,70%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,79%. In frazionale progresso il(+0,48%), come l'indice cinese (2,36%)., che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,34%; composta, che cresce di un modesto +0,41%.Apprezzabile rialzo (+1,64%) aper il comparto. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,53%.È previsto mercoledì neglil'annuncio delle Scorte di Petrolio, degli Ordini beni durevoli e degli Occupati ADP. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede ilCase-Shiller.