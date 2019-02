Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Valsoia

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.057,98 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 7.123,22 punti. Poco sopra la parità il(+0,5%); in frazionale calo l'(-0,5%).Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,40%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,40%.In fondo alla classifica degli indicitroviamo il compartocon un calo di -0,60%. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,18%.È previsto questo pomeriggio daglil'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che degli Ordini beni durevoli. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina. Si attende dallala diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani nel pomeriggio.