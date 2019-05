Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,46%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 7.724,06 punti. In frazionale calo il(-0,22%); in moderato rialzo l'(+0,54%)., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un +0,17%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il settore, con il suo -2,81%, si attesta come peggiore del mercato.scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,62% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio neglil'annuncio della Variazione occupati, del Tasso di Disoccupazione e del PMI composito.I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell', in previsione sempre stamattina.