Il punto sulle commodities 06 maggio 2019 - [video]

petrolio

petrolio

benzina verde

Future sul Natural Gas

grano

mais

mais

riso grezzo

metallo giallo

Settimana negativa per il, che chiude le contrattazioni con una. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 61,3. Prima resistenza a 63,38.Affonda sul mercato la, che a fine settimana soffre con un. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,094.Ribasso per il, che chiude la settimana con una. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,549. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,602.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 419,92.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 366,67, mentre il supporto più immediato si intravede a 355,67.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10,33.Lieve ribasso per il, che chiude la settimana in. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.271,8.