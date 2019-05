Nasdaq 100

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,79%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 7.640,15 punti. In discesa il(-1,46%); in netto miglioramento l'(+1,63%).. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. In caduta libera, che affonda dell'1,58%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(-0,04%).Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,08%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,32% sui valori precedenti. Annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a 0,5%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani, in Cina, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sui Prezzi alla Produzione.