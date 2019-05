Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,54%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 7.582,75 punti. Poco sotto la parità il(-0,27%), come l'indice cinese (-1,39%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,69%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,61%;avanza dello 0,88%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,88% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,87%.In Francia, annunciata la Produzione industriale, pari a -0,9%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione della Produzione industriale e delle Vendite al Dettaglio. Sempre stamattina, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sul PIL.