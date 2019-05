Dow Jones

Seduta positiva per il listino, che porta a casa un guadagno dello 0,82% sul; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.401,88 punti.frazionali per il(+0,58%); variazioni negative per l'(-0,71%).Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Poco mosso, che mostra un +0,14%; sostanzialmente, che registra una plusvalenza dello 0,21%; sostanzialmente invariato, che riporta un0%.Peggiore tra i settori,si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,92%. Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.È previsto stamattina dall'l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Si attende ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio e della Produzione industriale.