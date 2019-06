Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Tenaris

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.720,66 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,76%. In moderato rialzo il(+0,53%); in netto peggioramento l'(-1,84%).per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,47%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,25%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,43%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,29% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,39%.Inannunciata lapari a 0,4%. In, lo stesso dato si attesta su -1,9%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio delle. Sempre questo pomeriggio, negli, sarà pubblicata la