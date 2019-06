Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.004,83 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 7.472,29 punti. Poco sotto la parità il(-0,46%), come l'indice cinese (-0,92%).. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; tentenna, che cede lo 0,27%.Peggiore tra i settori, sensibilisi manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,72%. Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,98%.In, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,4%. Si attende domani dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Stamattina è in programma il dato sulladell'Unione Europea.