Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 26.106,77 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 7.510,68 punti. Poco sopra la parità il(+0,4%); sui livelli della vigilia l'(-0,03%).Giornata negativa pere le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%.In fondo alla classifica deglitroviamo il compartocon un calo di -2,08%. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,71% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei, sia per la base mensile che per quella annuale.È previsto ancora questo pomeriggio daglil'annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.