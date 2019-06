Dow Jones

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 7.479,11 punti. Senza direzione il(+0,03%); depresso l'(-1,58%).All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,12%;è stabile, riportando un misero +0,12%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,47% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. È previsto domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW. Mercoledì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.