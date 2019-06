Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.719,13 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 7.728,78 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(+0,13%); sale l'(+0,87%).. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,24%.Apprezzabile rialzo (+0,96%) a Milano per il comparto. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,32%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di S&P Case-Shiller. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, previsto mercoledì.