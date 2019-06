Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.536,82 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 7.627,05 punti. Buona la prestazione del(+1,19%); senza direzione l'(+0,05%)., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%; sostanzialmente invariato, che riporta un misero +0,08%; poco mosso, che mostra un +0,08%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,39% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,01%.È previsto questo pomeriggio sia dalla Germania che dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti e dalla Spagna la diffusione del PIL.