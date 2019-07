Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

UBI Banca

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,67%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Leggermente positivo il(+0,3%); in rosso l'(-1,32%)., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.avanza dello 0,29%; sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,05%; poco mosso, che mostra un +0,15%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,29% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,72%.Si attende domani dalla Germania la diffusione degli Ordini dell'Industria e della Produzione industriale. Stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Unione Europea. I mercati sono in attesa della Variazione occupati degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.