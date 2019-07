Dow Jones

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 26.922,12 punti; al contrario, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.841,3 punti. In ribasso il(-0,98%); sale l'(+0,8%)., mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%;è stabile, riportando un misero -0,17%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,23%.Peggiore tra i settori, sensibilisi manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,25%. Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.In Germania, il valore dellaè 0,3%. Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -7,8%.Domani, in Italia l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. Mercoledì, in Cina l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.