Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,90%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,59%, portandosi a 7.943,24 punti. In moderato rialzo il(+0,2%), come l'indice cinese (0,66%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,82%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%.Apprezzabile rialzo (+1,26%) a Milano per il comparto. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.In Cina, il valore del PIL è 1,6%. Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW, previsto sempre domani.