Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Tenaris

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.335,63 punti; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 7.927,08 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,31%, come l'indice cinese (-0,28%)., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%;è stabile, riportando un misero -0,2%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,22%.Il settore, con il suo -2,06%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle, previsto domani.