A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.192,45 punti; al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,10% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Sulla parità il(-0,19%), come l'indice cinese (0,04%)., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; composta, che cresce di un modesto +0,23%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,91%. Retrocede, con un ribasso dell'1,87%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania. Si attende dalla Francia la diffusione del PIL, previsto sempre domani.