A New York, forte calo del(-2,9%), che ha toccato 25.717,74 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 7.415,69 punti, in forte calo del 3,60%. In frazionale calo il(-0,65%), come l'indice cinese (-1,66%).Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,23%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%;è stabile, riportando un moderato +0,08%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,26% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,42%.In Germania, annunciati gli Ordini dell'Industria, pari a 2,5%. I mercati sono in attesa della Produzione industriale della Germania, in previsione domani. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio. Si attende dalla Cina la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto venerdì.