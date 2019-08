Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 7.646,27 punti, ritracciando dell'1,02%. In moderato rialzo il(+0,44%); in ribasso l'(-1,39%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. In luce, con un ampio progresso dell'1,00%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,53%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,9%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,63% sul precedente.Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,14%.Si attende domani dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo.Sempre domani saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sul Tasso di Disoccupazione dal Regno Unito.