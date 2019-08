Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Tenaris

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,44%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 7.728,15 punti. Sale il(+0,98%); in rosso l'(-0,85%).. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Poco mosso, che mostra un -0,16%; resta vicino alla parità(+0,18%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,05%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,94%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,04% sui valori precedenti.Pubblicato, pari a -0,1%, e, pari a 8,5%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PIL, che della Produzione industriale.