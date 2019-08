Dow Jones

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,20%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,59% termina a quota 7.604,11 punti. In denaro il(+0,71%), come l'indice cinese (0,57%)., che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Buona performance per, che cresce dell'1,04%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,80%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,86%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,47% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,70%.Si attende giovedì dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo ancora dell'Unione Europea, in previsione stamattina. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione mercoledì.