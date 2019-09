Dow Jones

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.403,28 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si ferma a 7.691 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,02%); su di giri l'(+2,18%)., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,36%;è stabile, riportando un moderato +0,13%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,34%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,41%. A picco, che presenta un pessimo -5,09%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che dell'ISM manifatturiero. Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio e del PMI composito.