Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,61% a 26.970,71 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,21% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.803,54 punti. Sulla parità il(+0,13%); in rosso l'(-1,43%).. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Il settore, con il suo -0,38%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,52%.È previsto domani dall'Italia l'annuncio deisu base sia mensile che annuale. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto stamattina. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa del PIL.