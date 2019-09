Dow Jones

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,30%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 7.771,99 punti. Negativo il(-0,77%), come l'indice cinese (-2,13%)., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti.avanza dello 0,39%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,87%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%.Apprezzabile rialzo (+0,56%) a Milano per il comparto. Si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,83%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.