Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eurotech

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 7.681,58 punti. Leggermente negativo il(-0,56%); in rialzo l'(+0,89%).. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,26%. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,79%.Pubblicati in, pari a 0,4%, e, che si attesta su 0,1%. Stamattina, in Germania, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione. Ancora questo pomeriggio, sempre in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.