Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,28% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 7.684,14 punti, in calo dello 0,84%. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,49%, come l'indice cinese (-1,08%)., mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,35%; piccola perdita per, che scambia con un -0,58%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,08%. Composto ribasso per, in flessione dell'1,15% sui valori precedenti.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio. Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio.