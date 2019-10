Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Piteco

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,86%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 7.550,79 punti, in netto calo dell'1,74%. In netto peggioramento il(-2,01%), come l'indice cinese (-1,08%).. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Pesante, che segna una discesa di ben -2,76 punti percentuali; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;avanza dello 0,20%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,61% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM non manifatturiero, che del PMI composito.