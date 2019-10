Prysmian

Italgas

petrolio

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.di Milano, troviamo(+2,42%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,13%.Sulla piattaforma americana del CME, seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,89%.Si attende domani dalla Francia, dall'Italia e dal Regno Unito la diffusione della Produzione industriale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.690 punti.