Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,19% sul; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 7.604,27 punti, in netto calo dell'1,56%. Poco sotto la parità il(-0,61%); poco sopra la parità l'(+0,3%).. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un +0,02%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il settore, con il suo -0,26%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,26% sui valori precedenti.È previsto domani sia dalla Francia che dall'Italia e dal Regno Unito l'annuncio della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.