l'ETF gestito da Ishares

l'ETF emesso da Lyxor

l'ETF di Ishares

l'ETF controllato da Ishares

l'ETF gestito da Xtr

l'ETF gestito da Amundi

l'ETF emesso da Amundi

l'ETF controllato da Deutsche Bank

l'ETF controllato da Ishares

l'ETF emesso da Lyxor

sono, composto da obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in valute locali, e, che replica la performance delle 40 maggiori azioni quotate sulla borsa di Johannesburg.Registrano una, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e, composto da 50 titoli azionari con rendimenti da dividendo fra i più elevati, quotati nel Regno Unito.Hanno mosso i, concepito per rappresentare il rendimento di una serie obbligazioni in dollari USA, emesse da governi o banche centrali di Paesi dei mercati emergenti, eEcco gli ETF nel mirino degli analisti.per, che punta sulle principali azioni "Value" di 15 paesi europei.per, composto dalle principali società operanti in ciascun settore industriale del mercato statunitense.per, esposto su un segmento di titoli europei con ricavi stabili e robusti.sul, che punta sui principali titoli azionari dei diversi Mercati Emergenti.