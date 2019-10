Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,57%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,65%, portandosi a 7.740,36 punti. Sale il(+1,15%), come l'indice cinese (1,38%).per il, al pari delle principali Borse Europee. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,75%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,27%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,27%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,68% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.In Germania, il valore dei Prezzi al Consumo è 1,2%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. È previsto lunedì dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Cina, in previsione martedì.