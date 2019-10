Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.071,42 punti; al contrario, ilha perso lo 0,78%, terminando la seduta a 8.047,51 punti. In lieve ribasso il(-0,57%), come l'indice cinese (-0,57%).Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Senza slancio, che negozia con un -0,09%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%;è stabile, riportando un moderato +0,14%.Apprezzabile rialzo (+2,09%) a Milano per il comparto. Scambia in profit, che lievita dell'1,28%.Pubblicato il PIL della Francia, pari a 0,3%. Questo pomeriggio si attende dalla Germania l'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dagli Stati Uniti la diffusione del PIL. È previsto ancora stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.